Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu Ayasofya'nın camiye çevrilmesi tartışmaları sürerken hali hazırda müze statüsünde olan tarihi yapı, 2019 yılında 3 milyon 727 bin 361 ziyaretçiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu.

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde içinde Fetih Suresi okunması sonrasında başlayan tartışmayla Ayasofya'nın cami olup olmaması gündemde. Şu anda müze statüsünde olan Ayasofya geçtiğimiz yıl bu alanda Türkiye'nin zirvesinde yer aldı.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZE

İmparator Justinianus'un talimatıyla 532'de yapımına başlanan, 537'de kilise olarak ibadete açılan, İstanbul'un fethiyle camii olarak yeniden düzenlenen, 1935'te müzeye dönüştürülen İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından Ayasofya, 2019 yılında 3 milyon 727 bin 361 kişiyle 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDAKİ ZİYARETÇİ SAYILARI

Ayasofya'nın geçtiğimiz yıllardaki ziyaretçi sayısı ise şu şekilde:

2007: 2 milyon 226 bin 159

2008: 2 milyon 236 bin 966

2009: 2 milyon 244 bin 956

2010: 2 milyon 952 bin 768

2011: 3 milyon 248 bin 307

2012: 3 milyon 353 bin 199

2013: 3 milyon 326 bin 591

2014: 3 milyon 574 bin 43

2015: 3 milyon 425 bin 236

2016: 1 milyon 436 bin 577

2017: 1 milyon 892 bin 250

2018: 2 milyon 922 bin 37

İKİNCİ SIRADA MEVLANA MÜZESİ VAR

2019 yılında en çok Ayasofya'nın ardından ziyaret edilen müze ise Konya'daki Mevlana Müzesi oldu. Mevlana Müzesi'ni 3 milyon 464 bin 155 ziyaret etti. 3. sırada 2 milyon 557 bin 868 ziyaretçiyle Denizli Pamukkale Hiearapolis Ören Yeri, 4. sırada ise 2 milyon 364 bin 946 ziyaretçiyle Topkapı Sarayı yer aldı. 5. sıradaki müze ise 1 milyon 855 bin 694 kişiyle İzmir'deki Efes Ören Yeri oldu.