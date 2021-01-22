Ayasofya'da çıplak poz veren mankenden yeni açıklama
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Ayasofya'da çıplak poz veren mankenden yeni açıklama

22.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:49
Ayasofya'da çıplak poz veren mankenden yeni açıklama

2019 yılında Ayasofya'da verdiği çıplak pozla gündeme gelen Belçikalı manken Marisa Papen, bir özür metni paylaşarak "İncittiğim insanlardan özür diliyorum" dedi. İşte Papen'in o açıklaması ve pozları...

İki yıl önce Türkiye'ye gelerek İstanbul, Adıyaman ve Kapadokya'da çıplak pozlar veren Marisa Papen yeni bir açıklama yaptı. O dönemde Eminönü ve Ayasofya'ya giderek burada çırılçıplak pozlar veren Papen yıllar sonra bu fotoğraflar hakkında konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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