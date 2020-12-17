Ayasofya'da çıplak poz veren manken kimdir? Marisa Papen kimdir?
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Ayasofya'da çıplak poz veren manken kimdir? Marisa Papen kimdir?

17.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:07
Ayasofya'da çıplak poz veren manken kimdir? Marisa Papen kimdir?

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektirmesinin ardından büyük tepkiler çeken Belçikalı manken Marisa Papen hakkında dava açıldı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mankenin 2018 yılında Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da çıplak poz vermesi konusundaki soruşturmayı tamamladı. Peki, Ayasofya'da çıplak poz veren manken Marisa Papen kimdir? Davanın sonuçları!

Ayasofya'da çıplak poz veren ve büyük tepki çeken Marisa Papen daha sonra da Kapadokya'da Türk bayrağının üzerine çırılçıplak yatarak poz vermişti. Özellikle Türkiye'den çok büyük tepkiler çeken Belçikalı Manken hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı. Başsavcılık Marisa Papen'in 2018 yılında Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da çırılçıplak poz vermesi ve fotoğraf çektirmesi konusunda başlattığı soruşturmaya bir de Kapadokya olayını da ekledi. Soruşturma sonuçlandı!

MARİSA PAPEN KİMDİR?

Marisa Papen, Türkiye'de Ayasofya'da ve Kapadokya'da çektirdiği uygunsuz fotoğraflarıyla tanınmaktadır. Marisa Papen aslında Belçika asıllı bir mankendir. 28 yaşındaki Belçikalı manken, kendisini naturist olarak tanıtır. Yaptığı şeyi dünyanın birçok yerinde yapan Marisa Papen ayrıca Mısır gibi dünyanın farklı yerlerinde de gerçekleştirmiştir. Marisa Papen, ülkelerin ilgi çekici yerlerinde çıplak poz vererek kendi sanatını gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

MARİSA PAPEN DAVASI

Marisa Papen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik" suçlarını içeren bir iddianame açıkladı. Bu suçlar yüzünden Marisa Papen'e 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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