Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
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Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında

Ayasofya'nın cami olmasından sonra vatandaşların ilgisinin katlanarak arttığı kedi Gli'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda kedinin insan yaşıyla 81 yaşında olduğu ve kendisine gösterilen yoğun ilginin kediyi rahatsız ettiği belirtildi.

27.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:51

Ayasofya Camii'nin simgelerinden olan kedi Gli, geçtiğimiz hafta cuma gününden bu yana camiye giden vatandaşların aşırı ilgisine maruz kalıyor. Ancak bu ilgi Gli'yi rahatsız ettiği için Instagram hesabından bir açıklama yapıldı ve "Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil. Flaşsız ve uzaktan fotoğraf çek" denildi.

Gli'nin "hagiasophiacat" isimlı Instagram hesabından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İNSAN YAŞIYLA 81 YAŞINDA YAŞLI BİR KEDİYİM"

"Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ama ben 16 yaşında yaşlı bir kediyim .Yani bu insan yaşıyla 81 yaşına denk geliyor. Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil.

"BENİM MAMAM ÖZEL DİYET MAMASI"

Beni gerçekten seviyor musun?

1- Flaşsız ve uzaktan fotoğraf çek.

2- Bana dışarıdan mama getirme. Çünkü benim mamam özel diyet maması.

3- Bana getirdiğin mamaları benim için hayır yap. Sokak hayvanlarına bağışla.

4- Maskesiz bana yaklaşma.

5- Çok sev, çok sevil.

İmza Gli

Hepinize pati dolusu sevgiler"

Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Haber Yorumları (3)
NECMİ: Artık emekli etsinler.
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FATİH: Bir gün bir sohbette Resûlullah Efendimiz:“Hubbül hırratı minel iman” Buyurmuş. Yani “Kediyi sevmek imandandır. ”“Niçin?” diye sormuşlar. “Ebu Hureyre bilir” demiş, başka bir şey söylememiş. Koruyup kollayalım, besleyelim, bir kap su bir kap mama koyalım mümkünse. Evimize alma imkanımız varsa alalım, kedi evcildir, kedinin yediğinden yenir, içtiğinden içilir, sevaptır dışarıda kalmasınlar.
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ADA: Bu ne saçmalık ?????????????
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500
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