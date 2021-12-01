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Ayaş Belediye Başkanı Demirbaş'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ayaş Belediye Başkanı Demirbaş'ın acı günü

Geçirdiği rahatsızlık sonucunda vefat eden Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ın oğlu Kamuran Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA (İHA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucunda vefat eden Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ın oğlu Kamuran Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı.

Ayaş Belediye Başkanı Demirbaş'ın oğlu Kamuran Demirbaş, Ayaş ilçesi Oltan Mahallesi'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ayaş Kaymakamı Arif Karaman, AK Parti Ankara Milletvekilleri Hacı Turan, Nevzat Ceylan, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Beypazar Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıdızkaya, çok sayıda vatandaş ve ailesi katıldı. - ANKARA

Ayaş Belediye Başkanı Demirbaş'ın acı günü

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