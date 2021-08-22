Son dakika haberi... (DRONE) Ayancık'ta sel felaketinden hasar gören 58 yıllık köprünün yıkımına başlandı

Son dakika haberler: Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde büyük hasar gören 58 yıllık merkez köprünün yıkımına başlandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde büyük hasar gören 58 yıllık merkez köprünün yıkımına başlandı.

Ayancık'ta 1963 yılındaki afette yıkılan tahta köprünün yerine 58 yıl önce inşa edilen Çayiçi Mahallesi'ndeki merkez köprü, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde ağır hasar gördü.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının koordinasyonunda ilçenin her iki yakasını birbirine bağlayan geçici köprü yapılmasıyla birlikte hasar gören köprünün yıkımına başlandı.

Beton delici iş makinelerinin yıkım çalışması havadan görüntülendi.

Sel felaketinde bir kısmı yıkılan pazar yerine ulaşımı sağlayan köprü de iş makineleriyle tamamen yıkıldı.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklama yaparak, şu bilgileri paylaştı:

"Selin ardından ilçe merkezinde bulunan 3 köprü hasar gördü. Araç ve yaya yolu için alternatif köprüler yaparak ilçenin her iki yakasını birbirine bağladık. Hasar gören köprülerin de şu anda yıkımını yapıyoruz. Kalıcı köprülerin en kısa sürede yapılması için çalışmalarımıza başladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün