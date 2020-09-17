Ay Tenli Kadın şarkı sözleri nedir? Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın şarkısının tüm sözleri
100 milyon izlenmeyi aşarak rekor kıran Ufuk Beydemir'in şarkısı Ay Tenli Kadın'ın sözleri çok beğenildi. Peki Ay Tenli Kadın şarkısının sözleri nelerdir? Ufuk Beydemir kimdir? Şarkı hakkında bilgiler sizlerle...
Duygusal ve slow bir parça istiyorsanız 'Ay Tenli Kadın' şarkısını dinleyebilirsiniz. Müziğiyle beğeni aldığı gibi sözleri de oldukça beğenilen şarkının tüm sözlerini sizler için paylaşacağız.
UFUK BEYDEMİR KİMDİR?
Ufuk Beydemir 14 Nisan 1992 İstanbul doğumlu, Türk şarkıcı, söz yazarı ve tenis antrenörüdür. "Ay Tenli Kadın" adlı şarkısı ile tanınmaktadır. Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuş ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamlamıştır. 2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.
Ufuk Beydemir doğum tarihi : 14 Nisan 1992
Ufuk Beydemir kaç yaşında : 28 yaşında
Ufuk Beydemir mesleği ne : Tenis antrenörü - Müzisyen - Şarkıcı
Ufuk Beydemir nereli : İstanbul doğumlu
Ufuk Beydemir bucu : Koç
UFUK BEYDEMİR - AY TENLİ KADIN ŞARKI SÖZLERİ
Senin derinlerinde bir yerde buldum
Sımsıkı sarılacak, karışacak köklerimiz
Görmek, beraber olmak seninle
Çok güzel belki ama
Düşlemek bambaşka
Tenin almış beyazlığını aydan
Saçlarının rengi geceden
Bundan geceye sevdam
Sen örterken benimle kalbini
Al aklım gibi hissimi
Al çünkü özlüyorum
Sen örterken benimle kalbini
Al aklım gibi hissimi
Al çünkü özlüyorum
Tenin almış beyazlığını aydan
Saçlarının rengi geceden
Bundan geceye sevdam
Sen örterken benimle kalbini
Al aklım gibi hissimi
Al çünkü özlüyorum
Sen örterken benimle kalbini
Al aklım gibi hissimi
Al çünkü özlüyorum
AY TENLİ KADIN ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Ufuk Beydemir'in Ay Tenli Kadın şarkısı Youtube'a 26 Mart 2018 tarihinde yüklenmiştir. Şarkı şuanda 103 milyon izlenmiştir. Şarkı toplamda 700 bin civarı beğeni almıştır. Şarkı ve klip hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz ve Müzik : Ufuk Beydemir
Düzenleme : Ufuk Beydemir
Yönetmen : Devrin Usta
İdari Prodüktör : Engin Akıncı
Prodüktör : Tolga Görsev