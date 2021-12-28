Hiç düşündüğünüz mü Ay neden gezegen olarak değil de uydu olarak sınıflandırıyor? Özellikle Ay'dan küçük olan Plüton, 2006 senesine kadar gezegen olarak sayılırken, Ay neden gezegen olarak sayılmıyor? Ay'ın gezegen sayılmama sebeplerini hep birlikte inceleyelim.

Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre bir yıldızın yörüngesinde dolaşan yörüngesini temizlemiş astronomik cisme gezegen denir.

Gezegenlerin özelliklerinden biri kendi jeolojilerine sahip olmasıdır. Apollo projesi sayesinde Ay'ın jeolojisi hakkında bilgiler edindik.

AĞIRLIK MERKEZİ

3 milyon yıl önce Ay'da volkanik aktiveler yer alıyordu. Yani gezegen olmasa da gezegen 'gibi' davranıyor.

Ay'ın gezegen sınıfına girmemesinin nedenlerden biri de ağırlık merkezidir. Ay bizden yaklaşık 1/3 daha büyük veya 1/3 daha uzakta olsaydı, ağırlık merkezi Dünya'nın üzerinde olurdu ve iki dünya bir çift gezegen olurdu.

Bu özelliklere sahip olmadığı için Ay, cüce gezegen olarak da sayılmıyor. Eğer Ay'ı yeniden tanımlayacak olursak yeni kategori açmak gerekiyor.

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AY'A NEDEN AY DİYORUZ?

Space Mag Türkiye - Son Dakika Haberleri

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