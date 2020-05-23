Ay Kolonileri İçin Özel Nükleer Reaktörler Yapılacak: Enerji Problemi Bitiyor
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Ay Kolonileri İçin Özel Nükleer Reaktörler Yapılacak: Enerji Problemi Bitiyor

Uzun soluklu projeler içerisinde yer alan ay kolonileri için özel nükleer reaktörler geliştiriliyor.

Ay Kolonileri İçin Özel Nükleer Reaktörler Yapılacak: Enerji Problemi Bitiyor
23.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:49

Uzun soluklu projeler içerisinde yer alan ay kolonileri için özel nükleer reaktörler geliştiriliyor. Bunu yapmalarının nedeni ise enerji probleminin Ay'da çok büyük bir sorun teşkil etmesi. İşte Ay aktörleri ile ilgili detaylar.

Enerji, günümüzün en büyük problemleri arasında yer alıyor. Özellikle de güneş enerjisinin ve diğer yeraltı kaynaklarının pek kullanılamadığı yerlerde enerji sorunu daha fazla artabiliyor. Üstelik bu durum Dünya için bile bu kadar büyük problemken, NASA kolonilerinde muhtemelen daha ciddi sorunlar yaratacak. Bilim insanları bunu çözmenin bir yolunu buldu.

Ay kolonileri özel nükleer reaktörlerden güç alacak

Ay yüzeyinde güneş enerjisinden yararlanmak, normal şartlarda mümkün. Ancak Ay'ın karanlık yüzeyinde böyle bir enerji ne yazık ki kullanılır durumda değil. Bu nedenle bilim insanları Ay kolonileri kurulursa, nasıl enerji sağlanacağı ile ilgili yeni yöntemler araştırdı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Ay'ın sert hava koşullarına ve yüzey şekillerine dayanabilecek küçük nükleer reaktörler yapılması uygun görüldü. Özellikle de hava koşulları nedeniyle Ay yüzeyinde nükleer reaktör geliştirmek oldukça zor. En ufak bir ısı artışında bile patlama olma ihtimali yüksek.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda nükleer enerji mühendisi olarak görev alan David Poston, 4 reaktörün 6 mürettebat için yeterli miktarda enerji üretebileceğini söylüyor. Elbette bu proje sadece Ay için değil, aynı zamanda Mars gezegeninde de kullanılabilir.

Kaynak: Tamindir

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