Ay'da ilk kez su bulundu! NASA tarafından Ay'da bulunan su nerede yer alıyor? Ay'ın neresinde su bulundu? Kim buldu?
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Ay'da ilk kez su bulundu! NASA tarafından Ay'da bulunan su nerede yer alıyor? Ay'ın neresinde su bulundu? Kim buldu?

26.10.2020 21:20 | Son Güncelleme: 26.10.2020 21:23
Ay'da ilk kez su bulundu! NASA tarafından Ay'da bulunan su nerede yer alıyor? Ay'ın neresinde su bulundu? Kim buldu?

Son dakika: NASA yöneticisinin twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Ay'da su bulundu. Ay'da ilk kez su tespit eden NASA yetkilileri bu konu hakkında ilerleyen zamanlarda daha detaylı açıklama yapılacağını duyurdu. Peki Ay'ın hangi yüzeyinde su bulundu? Tam olarak ne tarafta su bulundu?

Ay'da ilk kez su bulunmasının ardından gözler NASA'dan gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Peki NASA'nın açıklaması nedir? Suyu kim buldu? Ay'da su nerede bulundu? Harita fotoğrafı var mı?

AY'DA İLK SU BULUNDU! İLK SU NE ZAMAN BULUNDU?

Bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ay'da ilk su bulundu.

NASA'NIN AÇIKLAMASI NEDİR?

Nasa'nın twitter hesabından yapılan açıklamaya göre:

"Ay'da Dünya'dan görülebilen en büyük kraterlerden biri olan Clavius ??Krateri'nde su molekülleri bulundu! Bu keşif bizim @SofiyeTelescope suyun yüzey boyunca dağılmış olabileceğini ve soğuk, gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını belirtir."

Ay'da ilk kez su bulundu! NASA tarafından Ay'da bulunan su nerede yer alıyor? Ay'ın neresinde su bulundu? Kim buldu?

Bir diğer açıklama ise şu şekilde. NASA yetkilisi Jim Bridenstine'in açıklaması:

"@SOFIATelecobe'u kullanarak, Ay'ın güneş ışığı alan tarafında ilk kez su tespit ettik. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızdan emin değiliz ancak Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde."

AY'IN NERESİNDE SU BULUNDU? HANGİ YÜZEYDE BULUNDU?

Yapılan açıklamaya göre Ay'ın Clavius Krateri'nde su molekülleri bulundu. Clavius, Ay'ın en büyük krater oluşumlarından biridir ve görünür yakın taraftaki ikinci en büyük kraterdir. Ay'ın engebeli güney dağlıklarında, önde gelen ışın krateri Tycho'nun güneyinde yer alır. Krater, 16. yüzyılda bir Alman matematikçi ve astronom olan Cizvit rahip Christopher Clavius ??için seçildi.

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