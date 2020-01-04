Avusturya: Sebastian Kurz liderliğindeki koalisyon hükümetine Yeşiller Partisi'nden onay

04.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:58

Avusturya'da Yeşiller Partisi, merkez sağdaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile koalisyon hükümetinin kurulmasına resmen onay verdi. Parti içinde yapılan oylamada, 264 delegenin yüzde 93'ü iki parti arasında varılan anlaşmayı kabul etti. Böylece Yeşiller ülke tarihinde ilk kez yönetimin parçası olacak.



ÖVP'li eski başbakan Sebastian Kurz ile Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, üç aylık müzakerelerin ardından yılın ilk günü el sıkışarak, koalisyon hükümeti konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle