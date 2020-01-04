Avusturya: Sebastian Kurz liderliğindeki koalisyon hükümetine Yeşiller Partisi'nden onay
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Avusturya: Sebastian Kurz liderliğindeki koalisyon hükümetine Yeşiller Partisi'nden onay

Avusturya’da Yeşiller Partisi, merkez sağdaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile koalisyon hükümetinin kurulmasına resmen onay verdi. Parti içinde yapılan oylamada, üyelerin yüzde 93'ü iki parti arasında varılan anlaşmayı kabul etti. Böylece Yeşiller ülke tarihinde ilk kez yönetimin parçası olacak.

04.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:58
Avusturya: Sebastian Kurz liderliğindeki koalisyon hükümetine Yeşiller Partisi'nden onay

'da , merkez sağdaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile koalisyon hükümetinin kurulmasına resmen onay verdi. Parti içinde yapılan oylamada, 264 delegenin yüzde 93'ü iki parti arasında varılan anlaşmayı kabul etti. Böylece Yeşiller ülke tarihinde ilk kez yönetimin parçası olacak.


ÖVP'li eski başbakan ile Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, üç aylık müzakerelerin ardından yılın ilk günü el sıkışarak, koalisyon hükümeti konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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