Avusturya hükümeti Hitler'in doğduğu evi karakola dönüştürüyor

20.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:04

Avusturya hükümeti Adolf Hitler'in doğduğu ve üç yaşına kadar kaldığı evi karakol binasına dönüştürmeyi kararlaştırdı. Yetkililer, binanın Neonazi ve aşırı sağcıların için bir çeşit mabede dönüşmemesi için böyle bir karar aldı.



Binanın karakola dönüştürülmesi için Avrupa genelinde bir mimari proje yarışmasının başlatılacağını belirten İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, "Bu binanın polise tesis edilmesi, bu mekanın asla Naziler için anma yeri olmayacağının göstergesidir" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle