Avusturya'da yangından kaçmak için 5. kattan atlayan Türk kadın öldü Avusturya'da evinde çıkan yangından kaçan ve 5. kattan atlayan 3 çocuk annesi Gülay E.D, hayatını kaybetti.

Avusturya'da evinde çıkan yangından kaçan ve 5. kattan atlayan 3 çocuk annesi Gülay E.D, hayatını kaybetti.

Viyana Polisinden yapılan açıklamaya göre başkent Viyana'nın 10'uncu bölgesinde ikamet eden bir Türk ailenin evinde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangından kaçan 34 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülay E. D, 5. kattan aşağı atladı.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın sırasında evde bulunan 3 çocuk ve babanın, daireden çıkmayı başardıkları belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA