Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu

Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg, koronavirüse karşı alınan ekonomik tedbirleri anlatırken öksürük krizine girdi. Yaklaşık bir dakika boyunca öksüren Frydenberg'e koronavirüs testi yapıldı. Bakan'ın test sonucunun yarın belli olacağı kaydedildi.

Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
12.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:02

Avustralya'da, Federal Parlamentodaki konuşması sırasında yaklaşık bir dakika boyunca öksüren Hazine Bakanı Josh Frydenberg'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

ÖKSÜRÜK KRİZİ GEÇİRDİ

Frydenberg'in, Kovid-19'un Avustralya ekonomisine etkilerini anlattığı konuşmasında, öksürük krizi geçirdiği ve sesinin kısıldığı görüldü.

Federal Parlamentoda sosyal mesafelere uyularak yapılan oturumdaki yaklaşık yarım saatlik konuşmasının yarısında öksürmeye başlayan ve bir dakika boyunca konuşmakta zorlanan Frydenberg, öksürüğün geçmesiyle konuşmasını tamamladı.

TEST SONUCU YARIN BELLİ OLACAK

Frydenberg, konuşmasının ardından Avustralya Sağlık Şefi Yardımcısı'nın tavsiyesi üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını ve kendini karantinaya aldığını belirterek, "Bugün bakanlık konuşmam sırasında ağzım kurudu ve öksürüğüm vardı. Tavsiyeyi aldıktan sonra hemen test yaptırmak üzere Parlamento binasından ayrıldım ve tek başıma sonucu bekleyeceğim" ifadesini kullandı.

Bakan Frydenberg'e yapılan test sonucunun yarın belli olacağı kaydedildi.

6 BİN 299 KİŞİ İYİLEŞTİ

Kovid-19'dan 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, yaklaşık 855 bin kişiye yapılan testler sonucu virüse yakalanan 6 bin 948 Avustralyalıdan 6 bin 229'u iyileşti.

Avustralya'da federal ve eyalet hükümetleri, Kovid-19'un yayılmasına karşı yürürlüğe koydukları yasak ve kısıtlamaları, Başbakan Scott Morrison'un açıkladığı üç aşamalı plan kapsamında temmuz sonuna kadar tamamen kaldırmayı veya hafifleterek ülkeyi normal hayata döndürmeyi planlıyor.

Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu

Dünya Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş Haber
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde Haber
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü Haber
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu Haber
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla 'sebebi bilinmeyen' ölüm tespit edildi
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı
ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Hüseyin İnan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Sinem Kobal Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Can Bartu Caner Erkin Sergen Yalçın Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Karar 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 19:20:39. #1.14#
title