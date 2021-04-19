Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
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Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayanlar, geçtiğimiz geçen yıl Mart ayından sonra karantinaya girmek zorunda kalmadan iki ülke arasında seyahatlere başladı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayanlar, geçtiğimiz geçen yıl Mart ayından sonra karantinaya girmek zorunda kalmadan iki ülke arasında seyahatlere başladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir çok ülke gibi Avustralya ve Yeni Zelanda karşılıklı uçuşları durdurdu. Mart 2020 tarihinden itibaren uçuşların durduğu her iki ülke bugünden itibaren birbirlerine yeniden seyahate başladı. Avustralya'nın Sydney kentinden yerel saatle 07.00'da kalkan uçak, Yeni Zelanda'nın Auckland kentine iniş yaptı. Seyahat eden kişilerin sevdikleriyle sarıldığı ve hasret giderdiği anlar ise kameralara yansıdı.Bugün binlerce kişinin iki ülke arasında seyahat etmesi bekleniyor.

İKİ ÜLKENİN BAŞBAKANINDAN 'TEDBİR' MESAJI

Konu ile ilgili konuşan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 'Dikkatli bir şekilde gerçekleşecek, tıbbi ve sağlık korumaları için çok sıkı çalışacak. Avustralyalıları gibi riske atmayacağım' dedi. Birkaç hafta önce Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 'Her iki tarafta da seyahat edenler, bunu broşürlerin rehberliğinde yapacaklar. Bir salgın olması durumunda insanların seyahatin aksama olasılığını planlaması gerekecek' ifadelerini kullandı. Havayolu şirketleri, Mayıs ayının sonuna haftalık kadar uçuş sayısının 180'e kadar çıkarılmasının planlandığını duyurdu. Bu sayı, pandemi öncesi sürecin yüzde 70'ine denk geliyor.

İKİ ÜLKE VİRÜSÜ KONTROL ALTINA ALDI

Yeni Zelanda'da son açıklanan verilere göre, salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 2 bin 596 olarak açıklanırken, 26 kişi de virüsten yaşamını yitirdi. Ülkedeki aktif vaka sayısı 102 olarak açıklandı. Öte yandan Avustralya'da toplam vaka sayısının 29 bin 531 olduğu, 910 kişinin virüsten hayatını kaybettiği ve aktif vaka sayısının 2 bin 184 olduğu bildirildi.

Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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