Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Vekili Baldock'tan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret
Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Vekili Jessica Baldock, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.
Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Vekili Jessica Baldock, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde gerçekleşen ziyarette, Avustralya vatandaşlarının havalimanından seyahatlerinin kolaylaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ