Avustralya'daki yangınlar sanatı da vurdu: Picasso ve Matisse sergileri kapatıldı
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Avustralya'daki yangınlar sanatı da vurdu: Picasso ve Matisse sergileri kapatıldı

Avustralya'da devam eden orman yangınları sonucu artan hava kirliliği, yoğun duman ve is nedeniyle ülkenin başkenti Canberra'da düzenlenen Picasso ve Matisse sergileri, orijinal eserlerin zarar görme ihtimali üzerine kapılarını kapattı.

07.01.2020 07:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 07:15
Avustralya'daki yangınlar sanatı da vurdu: Picasso ve Matisse sergileri kapatıldı

'da devam eden orman yangınları sonucu artan hava kirliliği, yoğun duman ve is nedeniyle ülkenin başkenti 'da düzenlenen Picasso ve Matisse sergileri, orijinal eserlerin zarar görme ihtimali üzerine kapılarını kapattı.


Pazartesi günü Canberra'daki hava kirliliği düzeyi yangınlardan dolayı dünyadaki tüm başkentler arasında en kötü noktaya geldi. Bu nedenle, Avustralya Ulusal Galeri'de bulunan ve hafta başında açılması beklenen Picasso ve Matisse sergilerinin belli bir süre askıya alındığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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