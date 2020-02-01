Avustralya'da tehlikeli orman yangınları nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı
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Avustralya'da tehlikeli orman yangınları nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı

Avustralya'nın başkenti Kanberra'nın güneyinde kontrol altına alınamayan ve tehlikeli boyutlara ulaşan 2 orman yangını nedeniyle bölgede yaşayanlara sığınaklara gitme uyarısı yapıldı.

01.02.2020 19:51 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:51

'nın başkenti Kanberra'nın güneyinde kontrol altına alınamayan ve tehlikeli boyutlara ulaşan 2 orman yangını nedeniyle bölgede yaşayanlara sığınaklara gitme uyarısı yapıldı. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Avustralya'da tehlikeli orman yangınları nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı
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