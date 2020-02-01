Avustralya'da tehlikeli orman yangınları nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı
Avustralya'nın başkenti Kanberra'nın güneyinde kontrol altına alınamayan ve tehlikeli boyutlara ulaşan 2 orman yangını nedeniyle bölgede yaşayanlara sığınaklara gitme uyarısı yapıldı.
01.02.2020 19:51 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:51
Avustralya'nın başkenti Kanberra'nın güneyinde kontrol altına alınamayan ve tehlikeli boyutlara ulaşan 2 orman yangını nedeniyle bölgede yaşayanlara sığınaklara gitme uyarısı yapıldı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com