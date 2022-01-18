Avustralya'da ilk kez bir günde Kovid-19'dan 77 kişi öldü

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, virüsün görüldüğü günden bu yana bir günde ilk kez 77 kişi hayatını kaybetti, 72 bin 396 kişi hastalığa yakalandı.

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, virüsün görüldüğü günden bu yana bir günde ilk kez 77 kişi hayatını kaybetti, 72 bin 396 kişi hastalığa yakalandı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler'de (NSW) 36, Victoria'da 22, Queensland'da 16, Güney Avustralya'da (SA) 2 ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 1 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle, ülkede ilk kez bir günde virüsten 77 kişi öldü.

NSW'de 29 bin 830, Victoria'da 20 bin 180, Queensland'da 5 bin 962, SA'da 3 bin 79, ACT'de 1860, Tazmanya'da 1310, Kuzey Bölgesi'nde 625 kişide virüs tespit edilmesiyle son 24 saatteki vaka sayısı 72 bin 396 olarak kaydedildi.

Virüse yakalananların sayısı 1 milyon 450 bin 845'e çıktı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre yeni vaka sayılarıyla birlikte, Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 1 milyon 450 bin 845 Avustralyalı virüse yakalandı.

Halen 712 binden fazla vakanın bulunduğu ülkede, 4 bin 643 kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, bugüne kadar 2 bin 745 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptıranların oranının yüzde 23,2'ye çıktığı Avustralya'da, çift doz aşı olanların oranıysa yüzde 91,6.

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