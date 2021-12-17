Avustralya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta ve Omicron varyantlarına karşı mücadele veren Avustralya'da son 24 saatte 8 kişi daha yaşamını yitirdi, 3 bin 837 ile en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki eyaletlerden Yeni Güney Galler'de (NSW) 2 bin 213, Victoria'da 1510, Güney Avustralya'da 64, Queensland'da 20, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 20, Kuzey Bölgesi'nde 8 ve Tazmanya'da 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Böylelikle ülkede 3 bin 837 ile bir günde en yüksek vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Avustralya'da bir önceki en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı 14 Ekim'de 2 bin 744 olarak kayıtlara geçmişti.

Virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bugüne kadar ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 242 bin 806'ya yükseldi.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 134'e yükseldi

Avustralya'nın diğer eyaletlerinden son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı bildirilmezken Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkili olduğu eyaletlerden Victoria'da 7, NSW'de bir kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 2 bin 134'e çıktı.

Halen 23 bin 974 aktif vakanın bulunduğu ülkede 106'sı yoğun bakımda olmak üzere 672 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda'da 79 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 3'ü yurt dışından dönenlerden olmak üzere 79 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ülkede 2 bin 102 aktif vakanın bulunduğunu bildiren Sağlık Bakanlığı, 5'i yoğun bakımda olmak üzere 51 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu duyurdu.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 13 bin 317 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da 49 hasta hayatını kaybetti.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

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