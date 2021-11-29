Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı

Afyonkarahisar Barosu tarafından 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' konulu seminer gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Barosu tarafından 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' konulu seminer gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından programlanan meslek içi eğitim çalışmaları kapsamında, Afyonkarahisar Barosu'nun ev sahipliğinde 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' konulu seminer düzenlendi. Av. Fulin Arıkan tarafından verilen ve ilgiyle izlenen seminere Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile 300'ü aşkın avukat katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı

Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title