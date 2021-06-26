Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi
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Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi

Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Duruşmada avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna müdahale eden Kartal Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu, 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2019'da katıldığı duruşmada Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutup, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hâkim Mehmet Yoylu'nun davranışını hakaret olarak değerlendirip 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

BAŞKA BİR SUÇTAN DAHA CEZA ALDI

Sabah gazetesinin haberine göre, daire ayrıca hakim Mehmet Yoylu'nun aynı gün içerisinde başka bir avukata açıkça hakaret etmesini de değerlendirerek, Yoylu'ya "hakaret" suçundan 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası verdi.

TOPLAMDA 2 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Eylemleri bir bütün olarak "hakaret" kabul eden daire, Yoylu'ya toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Yoylu, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse cezaları düşecek.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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