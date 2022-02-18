Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 şüpheli daha yakalandı

İSTANBUL (İHA) - Geçtiğimiz Ocak ayında silahlı saldırıda öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlı, Dulhan G., adliyeye sevk edildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda Duhan G. adlı bir şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa