Avukat İbrahim Aytaç: "Ankara Antlaşması Kararı Beklenen Bir Şeydi"

İngiltere İçişleri Bakanlığının Ankara Antlaşması kararı ile ilgili konuşan Avukat İbrahim Aytaç, kararın beklenen bir şey olduğunu söyledi.

İngiltere'de Ankara Antlaşması çerçevesinde verilen oturum izni hakkında yeni düzenleme ile değişikliğe gidileceği açıklandı. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığının internet sayfasından yapılan duyuru binlerce Türk vatandaşını yakından ilgilendirirken, konu ile ilgili olarak Avukat İbrahim Aytaç başkent Londra'da açıklamalarda bulundu. Kararın beklendiğini ancak erken alındığını söyleyen Aytaç, "Bu karar beklenilen bir şeydi. Bilindiği gibi Aydoğdu davasında İçişleri Bakanlığı belli çalışmalar içindeydi, poliçe değişikliği yapılacağını söylüyordu ama bu kararın bu kadar yakın zaman içinde geleceği beklenilmiyordu. Karar yaz sonuna bekleniyordu. Fakat bu sabah yapılan resmi açıklama doğrultusunda Ankara Antlaşması'ndaki süresiz oturum başvurusu tamamen iptal edildi. Şu anda vatandaşlarımız sadece uzatmaya başvuru yapabilecekler" dedi.

Avukat Aytaç, İngiltere'de yaşayan Türk hukukçuların bu sürecin takipçisi olacağını ve davanın peşini bırakmayacaklarını belirtti. Aytaç, "İçişleri Bakanlığı konu hakkında ileriki zamanlarda poliçede değişiklikler netleştikten sonra süresiz oturum için yeni bir kategori başlatacak ama bunun nasıl bir şart altında olacağı belirsiz, kısacası bilinmiyor. Bu 5 sene de olabilir, 10 sene de olabilir. Yani bu yeni poliçe ile vatandaşlarımız uzun bir süre ticari faaliyetlerini sürdürmek zorunda olabilirler" dedi.

Ankara Antlaşması çerçevesinde önce 1 yıl, ardından 3 yıl vize iş vizesi alan vatandaşlar, 4. yıllarında Ankara Antlaşması gereğince süresiz oturum hakkına kavuşabiliyorlardı. Türk vatandaşları şu an için sadece uzatma vizesine başvurabilecek. - LONDRA