Avukat, "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar etti

ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, avukat Ahmet Yetiz sabah saatlerinde hayatına son vereceğini yönünde eşine mesaj attı. Mesaj üzerine eşi polise haber verdi. Polis Yetiz'i bulmak için çalışma başlattı.

AVUKATLIK BÜROSUNDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Polis Yetiz'in avukatlık bürosuna geldiğinde Yetiz'i kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Olay yerine gelen ekipler Yetiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

''İYİ BABA OLAMADIM, EŞİME KÖTÜ DAVRANDIM''

Polis, avukatın bürosunda yaptığı araştırmada Yetiz'in "Çocuklarımı iyi bir baba olamadım. Eşime kötü davrandım. Ölümümden kimse sorumlu değildir" notunu buldu. Avukatın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.