BALIKESİR ERDEK KÖRFEZİ'Nİ DE DENİZ SALYASI KAPLADI
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BALIKESİR ERDEK KÖRFEZİ'Nİ DE DENİZ SALYASI KAPLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Marmara Denizi'ndeki Erdek Körfezi'nde de etkili oldu.

Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Marmara Denizi'ndeki Erdek Körfezi'nde de etkili oldu. Erdek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Demiray, 60 yaşındayım. Bugüne kadar sahillerimizde bu kadar uzun süre devam eden deniz salyası görmedim. Eski yıllarda en çok 1-2 ay görülür ve biterdi. Bu olay nedeniyle küçük teknelerle avlanan balıkçılarımız, av sezonunda çok zorlandılar. Çünkü bu salyanın ağırlığı nedeniyle ağlarını çekemediler. Av sezonumuz kötü geçti diye konuştu.

BALIKESİR ERDEK KÖRFEZİ'Nİ DE DENİZ SALYASI KAPLADI
BALIKESİR ERDEK KÖRFEZİ'Nİ DE DENİZ SALYASI KAPLADI
BALIKESİR ERDEK KÖRFEZİ'Nİ DE DENİZ SALYASI KAPLADI
BALIKESİR ERDEK KÖRFEZİ'Nİ DE DENİZ SALYASI KAPLADI
BALIKESİR ERDEK KÖRFEZİ'Nİ DE DENİZ SALYASI KAPLADI
BALIKESİR ERDEK KÖRFEZİ'Nİ DE DENİZ SALYASI KAPLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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