Avrupalı gurbetçilerden Şırnak'ta yaşayan dezavantajlı ailelere yardım eli
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Avrupalı gurbetçilerden Şırnak'ta yaşayan dezavantajlı ailelere yardım eli

Avrupalı gurbetçilerden Şırnak'ta yaşayan dezavantajlı ailelere yardım eli
Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Avrupa'daki gurbetçiler, Help Yetim ve İnsani Yardım Organizasyonu aracılığıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan dezavantajlı ailelere gıda kolisi ve giysi yardımında bulundu.

Avrupa'daki gurbetçiler, Help Yetim ve İnsani Yardım Organizasyonu aracılığıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan dezavantajlı ailelere gıda kolisi ve giysi yardımında bulundu.

Merkezi Avrupa'da olan sivil toplum kuruluşu, hayırsever gurbetçilerin bağışları ile ilçede tespit edilen dezavantajlı 25 aileye gıda kolisi ile 84 bireye giysi yardımı ulaştırdı.

Help Yetim ve İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, yaptığı açıklamada, Afrika ve Asya ülkelerinde yaşayan yardım muhtaç insanların yanı sıra Türkiye'de tespit ettikleri dezavantajlı ailelere hayırseverlerin destekleri ile insani yardımda bulunduklarını belirtti.

Son olarak Silopi ilçesinde yardım faaliyeti bulunduklarını ifade eden Ataş, şunları kaydetti:

"Yardım kuruluşu olarak hayırseverlerden aldığımız bağışları yerine ulaştırıyoruz. Gerek Türkiye, gerek Avrupa ya da dünyanın çeşitli ülkelerindeki gurbetçi vatandaşlarımızdan sürekli destek alıyoruz. Amacımız insanlar arasında bir yardım ve gönül köprüsü kurmaktır. Her alan da faaliyetlerimiz sınırsız devam ediyor. Sağlık, eğitim, giysi, gıda, su kuyuları, afet ya da heyelan gibi durumlar da yardım gönüllülerimiz ile devreye girerek üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bu kapsam da bizlere bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Gerek Şırnak gerekse Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yardıma muhtaç insanlara her zaman için ulaşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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