Avrupa Yerel Yönetimler Kongresi'nden, Urla Belediye Başkanı Oğuz'un tutuklanmasına tepki
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Avrupa Yerel Yönetimler Kongresi'nden, Urla Belediye Başkanı Oğuz'un tutuklanmasına tepki

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un tutuklanmasına ve görevden alınmasına tepki gösterdi.

18.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:27
Avrupa Yerel Yönetimler Kongresi'nden, Urla Belediye Başkanı Oğuz'un tutuklanmasına tepki

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, İzmir'in Belediye Başkanı 'un tutuklanmasına ve görevden alınmasına tepki gösterdi.


Knape'nin yaptığı yazılı açıklamada, Oğuz'un 31 Mart yerel seçimlerinde halkın özgür iradesiyle seçildiği belirtildi ve "tutuklama kararının, bu tür uygulamalara yönelik ağustos ayında dile getirilen endişeleri yeniden canlandırdığı" ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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