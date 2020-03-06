Avrupa Parlamentosunda COVİD-19 önlemi: Parlamenterler Fransa yerine Belçika'da toplanacak
Haberler » Dünya » Avrupa Parlamentosunda COVİD-19 önlemi: Parlamenterler Fransa yerine Belçika'da toplanacak - Haberler

Avrupa Parlamentosunda COVİD-19 önlemi: Parlamenterler Fransa yerine Belçika'da toplanacak

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle önümüzdeki hafta Fransa'nın Strasbourg şehrinde yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısını iptal etti.

06.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:29
Avrupa Parlamentosunda COVİD-19 önlemi: Parlamenterler Fransa yerine Belçika'da toplanacak

Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle önümüzdeki hafta 'nın Strasbourg şehrinde yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısını iptal etti.


Toplantının istisnai olarak Fransa yerine Belçika'da yapılacağı duyruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler