Avrupa Parlamentosunda COVİD-19 önlemi: Parlamenterler Fransa yerine Belçika'da toplanacak
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle önümüzdeki hafta Fransa'nın Strasbourg şehrinde yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısını iptal etti.
06.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:29
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle önümüzdeki hafta Fransa'nın Strasbourg şehrinde yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısını iptal etti.
Toplantının istisnai olarak Fransa yerine Belçika'da yapılacağı duyruldu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com