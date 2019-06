Avrupa'nın ilk sualtı restoranı Norveç'te açıldı

Avrupa'nın ilk sualtı restoranı, Norveç'in Lindesnes şehrinde açıldı. Ülkenin güney kıyısındaki batık restoranının en dikkat çeken özelliği, Kuzey Denizi ve egzotik sakinlerinin panoramik manzarasını sunan 36 metrekarelik dev bir penceresinin bulunması. Norveç'in Lindesnes şehrinde Avrupa'nın ilk sualtı restoranı hizmete girdi. Ülkenin güney kıyısındaki batık restoranının en dikkat çeken özelliği, Kuzey Denizi ve egzotik sakinlerinin panoramik manzarasını sunan 36 metrekarelik dev bir penceresinin bulunması. Sahibi tarafından dünyanın en büyüğü olarak lanse edilen restoranda deniz mahsulleri 5 metre su altında servis ediliyor. Restoran sahibi Stig Ubostad basın mensuplarına verdiği demeçte "Restoranımız, hiç şüphesiz dünyanın en büyüğü ve Avrupa'da tek. O kadar çok danışmandan geçtik ki bence her şeyden daha güvenli olduğunu söyleyebilirim" dedi. Oslo'da pek çok estetik binanın mimarı Snhetta şirketi tarafından tasarlanan restoran "batık periskop" olarak adlandırılan 36 metrekarelik penceresiyle okyanus yaşamının eşsiz panoramik manzarasını sunuyor. 26 cm kalınlığındaki pleksiglas pencere, fırtınalara dayanacak şekilde tasarlandı. Tüm yapı, kalın beton duvarları ile zorlu deniz koşullarından kaynaklanan basınç ve şoklara dayanacak şekilde inşa edildi. 34 metrelik restoran, haftanın 5 gecesi 40 farklı yemekle hizmet verecek. Müşteriler ahşap panelli meşe merdivenlerden oluşan bir geçitten inerek, restoranın loş ışıklı yemek odasına ulaşabilecek. Restoranın ismi zekice bir kelime oyununa dayanıyor. İngilizce "Under" yani altında anlamına gelen restoranın ismi Norveççe ise "harika" anlamına geliyor.

