Avrupa'nın en büyük matbaası kapanıyor
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Avrupa'nın en büyük matbaası kapanıyor

Avrupa'nın en büyük matbaası kapanıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Almanya'nın Nürnberg kentinde Türk işçilerin de ekmek kapısı olan Avrupa'nın en büyük matbaası 'Prinovis' ay sonu kapanacağı duyuruldu.

Almanya'nın Nürnberg kentinde Türk işçilerin de ekmek kapısı olan  Avrupa'nın en büyük matbaası 'Prinovis' ay sonu kapanacağı duyuruldu.

Almanya'nın Nürnberg kentinde, ülkenin ve Avrupa'nın en büyük matbaa firması olarak bilinen Prinovis, 30 Nisan'da kapanıyor. Ülkede 70 yıl önce faaliyetlerine başlayan firma, 2005 yılında yapılan birleşmeler sonucu Prinovis adını aldı. Dünyaca ünlü dergilerin yıllardır basıldığı matbaada 50'si Türk olmak üzere 700 işçinin çalıştığı ifade edildi. Firmanın kapanmasıyla Türk ve yabancı çalışanların işsizlikle karşı karşıya kalacak.

EĞİTİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Çok sayıda Türk vatandaşının çalıştığı Prinovis matbaasında yıllık 360 bin ton kağıt basılıp işleniyordu. Matbaanın eğitim merkezine dönüştürüleceği ifade edildi. Nürnberg Büyükşehir Belediyesi ile Prinovis arasında yapılan anlaşma gereği 5 hektar arazi, Nürnberg Belediyesine tahsis edilecek.Söz konusu araziye meslek okulları açılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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