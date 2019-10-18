Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı resmen Fransız Christiane Lagarde oldu

Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı resmen Fransız Christiane Lagarde oldu

Brüksel'de toplanan Avrupalı liderler eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ı Avrupa Merkez Bankası'nın başına resmen atadı.

18.10.2019 16:57
Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı resmen Fransız Christiane Lagarde oldu

Brüksel'de toplanan Avrupalı liderler eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine LagardeAvrupa Merkez Bankası'nın başına resmen atadı.


Yeni görevini sekiz yıl sürdürmesi beklenen Fransız Christine Lagarde, İtalyan Mario Draghi'den boşalacak koltuğa 1 Kasım 2019 tarihinde oturacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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