Avrupa Konseyi: İş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılamaz
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Avrupa Konseyi: İş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılamaz

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin, iş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılmamasını garanti altına almakla zorunda olduğu uyarısında bulundu.

29.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:17
Avrupa Konseyi: İş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılamaz

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin, iş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılmamasını garanti altına almakla zorunda olduğu uyarısında bulundu.


Strasbourg'da toplanan AKPM genel kurulu, "iş yerlerinde din ve inanç özgürlüğünün korunmasına" ilişkin hazırlanan rapor ve buna bağlı tavsiye kararını yoğun bir tartışmanın ardından kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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