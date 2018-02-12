Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland Türkiye'ye Geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın 15-16 Şubat tarihlerinde Ankara'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyinin Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Genel Sekreter Jagland, 15 Temmuz sonrasında hükümetimiz ve halkımızla dayanışma içinde olduğunu göstermek üzere ülkemizi ziyaret eden ilk uluslararası şahsiyetti. Genel Sekreterin bu ziyareti, darbe girişimi sonrasında ülkemize gerçekleştirdiği üçüncü ziyaret olacaktır" denildi. - ANKARA