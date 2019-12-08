Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' ödüle doymadı
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Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' ödüle doymadı

32'nci Avrupa Film Ödülleri'nde "en iyi film" ödülüne, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' adlı filmi layık görüldü. Film 7 ödül daha aldı.

08.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:59
Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' ödüle doymadı

32'nci Film Ödülleri'nde "en iyi film" ödülüne, Yunan yönetmen 'un 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' adlı filmi layık görüldü.


Avrupa Film Akademisi tarafından 32'ncisi düzenlenen Avrupa Film Ödülleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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