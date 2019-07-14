Avrupa'da frengi hastalığında yüzde 70'lik artış; neden: Korunmasız ilişki ve birden fazla partner

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) yayımladığı bir rapor, Avrupa genelinde frengi (sifiliz) hastalığı olarak da bilinen, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon vakalarında 2010'dan bu yana yüzde 70'e varan yükseliş yaşandığını ortaya koydu.

Rapora göre, 2010 ile 2017 yılları arasında İzlanda, İrlanda, İngiltere, Almanya ve Malta'da cinsel yolla bulaşan hastalık iki katından daha fazla arttı. Euronews.com'da Görüntüle