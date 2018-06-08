Avrupa Birliği Konseyi Avrupa Parlamentosu Seçim Yasasını Güncelleyecek"

– Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Perşembe günü Avrupa Parlamentosu (AP) seçim yasasını güncelleme teklifini onayladı.

Teklif, tüm resmi AB dillerine tercüme edildikten sonra Avrupa Parlamentosuna sunulacak.

Konsey, 35 ya da daha fazla koltuğa sahip destek gruplarının seçilme barajını yüzde ikiden yüzde beş düzeyine çıkarmayı hedefliyor. Kural aynı zamanda tek koltuğa sahip gruplar için de geçerli olacak.

Güncelleme aynı zamanda çift oy kullanma, birlik dışı ülkelerde oy kullanma, farklı oylama yöntemleri ve Avrupa siyasi partilerinin üye devletlerde görünürlüğü konularında yeni hükümler içeriyor.

Konsey'de alınan karara göre, üye devletlerin, birden fazla üye devlette bir AB vatandaşının oy kullanması durumunda, cezalandırma yükümlülüğü olacak. Ülkeler ayrıca, vatandaşı olmayan seçmenler hakkında irtibat yetkilileri belirleyerek, AP seçimlerinden altı hafta önce başlayacak şekilde bilgi alışverişinde bulunacak.

Yeni kurallar, belirli koşullar sağlandığı takdirde internet üzerinden oy kullanma gibi farklı oylama yöntemlerine de izin verecek.