Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor

Avrupa Birliği bugün İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu sonrası acil koduyla toplanıyor. Toplantıdan AB üyesi 27 ülkenin İngiltere ile hava ve kara ulaşımını kesme kararının çıkabileceği belirtiliyor.

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs mutasyona uğradı. İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün yeni versiyonu başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere bir çok ülkeyi tedirgin etti.

Virüsün yeni hali şu ana kadar Belçika, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İtalya'ya da sıçramış durumda.

KRİZ TOPLANTISI YAPILACAK

Yahoo News'te yer alan habere göre, AB ülkeleri bugün mutasyon gündemi ile toplanacak. AB bu gelişme üzerine nasıl hareket edeceklerini belirlemek üzere saat 11.00'de kriz toplantısı yapılacağını bildirdi.

İNGİLTERE İLE ULAŞIM KESİLECEK İDDİASI

Aynı haberde adı açıklanmayan bir Alman yetkiliye dayandırılan iddiaya da yer verildi. Alman yetkili AB'nin 27 üyesinin İngiltere ile hava ve kara ulaşımını kesebileceğinin altını çizdi.

TÜRKİYE DE SINIRLARI KAPATMIŞTI

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, ülkedeki koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü için, 'Kontrolden çıktı' uyarısında bulunması sonrası aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere ile sınırları kapatmaya başlamıştı.