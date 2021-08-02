Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak
Türkiye, günlerdir süren orman yangınları için AB'den yangın söndürme uçağı talebinde bulundu. Bu isteği kabul eden AB, İspanya ve Hırvatistan'dan toplam 3 uçak gönderecek. OGM Genel Müdür Yardımcısı Özkan, gönderilen uçakların bugün sabah saatlerinde yangına müdahale çalışmalarına katılacağını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.
2 İSPANYA, 1 DE HIRVATİSTAN GÖNDERECEK
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi.
SABAH SAATLERİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK
Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan, İspanya ve Hırvatistan'dan gönderilen uçakların sabah itibarıyla çalışmalara katılacağını söyledi.
TOPLAM UÇAK SAYISI 16 OLDU
NTV'nin haberine göre; Özkan, bu uçaklarla birlikte toplam uçak sayısının 16 olacağını, 8'inin Marmaris-Bodrum bölgesinde, 8'inin ise Antalya bölgesinde söndürme çalışmalarında kullanılacağını açıkladı.