Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak

Türkiye, günlerdir süren orman yangınları için AB'den yangın söndürme uçağı talebinde bulundu. Bu isteği kabul eden AB, İspanya ve Hırvatistan'dan toplam 3 uçak gönderecek. OGM Genel Müdür Yardımcısı Özkan, gönderilen uçakların bugün sabah saatlerinde yangına müdahale çalışmalarına katılacağını açıkladı.