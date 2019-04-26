Avrupa Birliği 2018'de 300 Binden Fazla İltica Başvurusunu Kabul Etti

25 Nisan'da yayınlanan son Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleri 2018 yılı içerisinde toplam 300 binden fazla göçmene iltica statüsü verdi ve bunların yüzde 30'unu Suriyeliler oluşturdu.

Toplamda 333 bin 400 kişiye iltica hakkı tanıyan 28 AB ülkesi 2017 rakamı olan 533 bin ile karşılaştırıldğında yüzde 40 oranında daha az iltica başvurusu kabul ettiği anlaşılıyor. Euronews.com'da Görüntüle