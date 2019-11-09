Avrasya Üniversitesi'nde Atatürk'ü anma programı düzenlendi

09.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:41

Avrasya Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yılında anma programı düzenledi.



Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleşen anma Programına üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Prof. Dr. Yavuz Özoran, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Özbilen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Ünver, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan yaptı. İnan "Bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili anlatacak çok şey var ama ilk olarak aklıma İstiklal Savaşı ve hemen sonrasındaki imkansızlıklar geldi. İstiklal Savaşı imkansızlıkların savaşıdır. 1911 yılında Trablusgarp savaşının başladığı yıldan, 1922 yani İzmir'in alınmasıyla biten bu 11 yıllık savaş zarfında Trablusgarp, arkasından Balkan, arkasından Birinci Dünya Savaşı, arkasından İstiklal Savaşı toplamda 11 yıllık bir savaş süreci. Günümüzde ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin üzerinde oynanan oyunlar, yakın çevremizde gelişen siyasal olaylar ve birçok ülkenin ya da toplumun bağımsızlığını kaybedip nerdeyse köle olarak yaşadığı ve iç karışıklıklardan kurtulamadığı bir ortamda her zamankinden daha fazla olarak devletimize ve milletimize sahip çıkmak zorunda olduğumuzu yineliyoruz. Bu hür yaşadığımız devletimizi bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle tekrar anıyoruz" dedi.



Açılış konuşmasının ardından "Çeşitli Yönleriyle Atatürk" konulu konferans ve Öğrencilerin seslendirmesi ile Atatürk'ten bir anı " Atatürk ve Halil Ağa" anısı katılımcılara sergilendi. Çocuk Gelişimi Kulübü'nün Atatürk'ü anma programına özel hazırladığı eserlere katılımcılar büyük ilgi gösterdi. - TRABZON

Kaynak: İHA