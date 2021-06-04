Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
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Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı

Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobildeki yangın söndürülürken, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangında yaralı ve can kaybı bulunmadığı, tünelin saat 21.30 itibariyle ulaşıma açıldığı belirtildi.

Avrasya Tüneli'nde Avrupa istikametinden Anadolu istikametine giden yabancı plakalı bir araçta, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle tünel ulaşıma kapatıldı. Bölgede yoğun trafik oluştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Avrasya Tüneli saat 21.30 itibariyle ulaşıma açıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Bugün saat 21.20'de Avrasya Tüneli'nde Avrupa istikametinden Anadolu istikametine seyir halindeki yabancı plakalı bir araçta, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Geçici süreyle trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli saat 21.30 itibariyle ulaşıma açılmıştır." denildi.

Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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