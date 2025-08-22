Avni, hangi Osmanlı padişahının şiirlerinde kullandığı mahlastır?

Kim Milyoner Olmak İster sorusu, özellikle edebiyat severler için oldukça tanıdık bir konuyu gündeme taşıdı. "Avni" mahlasıyla şiir yazan padişah, fetihleriyle olduğu kadar kalemiyle de iz bırakmıştı. Peki, bu tarihi derinliğe sahip olan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun cevabı neydi? Osmanlı edebiyatının önemli isimlerinden biri olan bu padişah, hem şiirlerinde hem de askeri zaferlerinde iz bırakmayı başarmıştı. İşte sorunun cevabı ve detayları haberimizde...

AVNİ, HANGİ OSMANLI PADİŞAHININ ŞİİRLERİNDE KULLANDIĞI MAHLASTIR?

A) Kanuni Sultan Süleyman

B) Yavuz Sultan Selim

C) Fatih Sultan Mehmed

D) Genç Osman

DOĞRU CEVAP: C şıkkıdır.

Soruda geçen "Avni" mahlası, Osmanlı'nın en büyük padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'e aittir. Bu bilgi, hem tarih hem de divan edebiyatı ile ilgilenenler için oldukça değerli bir ayrıntıdır. "Avni" mahlası, padişahın duygusal ve sanatsal yönünü gösteren en önemli unsurlardan biridir.