Avladığı ördeği almak için girdiği çayda hayatını kaybetti - Haberler

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Avladığı ördeği almak için girdiği çayda hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Avladığı ördeği almak için girdiği çayda hayatını kaybetti

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde avladığı ördeği almak için girdiği çayda gözden kaybolan vatandaşın cansız bedeni bulundu.

ZONGULDAK (İHA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde avladığı ördeği almak için girdiği çayda gözden kaybolan vatandaşın cansız bedeni bulundu.

Olay, Çankırı'nın Çerkeşli ilçesi Dodurga köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşayan Muzaffer Zararcı (51) ve arkadaşları ördek avlamak için Dodurga köyüne geldi. Av sırasında vurdukları ördeği almak için Gerede Çayı'na giren Muzaffer Zararcı dengesini kaybederek suya düştü. Kısa süre sonra Zararcı gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde Muzaffer Zararcı'nın cansız bedeni çayda bulundu. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, Jandarma, Çankırı, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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