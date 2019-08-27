AvivaSA, 20 milyar TL'yi aşan ilk şirket oldu

27.08.2019 14:42

Sabancı Holding ve 300 yıllık dünya sigorta devi Aviva iştiraki olan AvivaSA, fark yaratan öncü ürün ve hizmetleri ile Otomatik Katılım ve devlet katkısı dahil toplam BES fon büyüklüğünde 20 milyar TL'yi aşan ilk şirket oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca: "Fon büyüklüğünde ulaştığımız bu başarı gerçekten çok sevindirici. Bugün 18 şirketin faaliyet gösterdiği bu alanda gelinen toplam fon büyüklüğü 109 milyar TL'yi aşmış durumda. Ancak OECD ülkeleriyle kıyaslandığında BES fonları hem ülkeler, hem de ülkedeki tasarruf araçları sıralamasında oldukça gerilerde. Bu da bize ülke ve sektör olarak daha gidecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor. Hem bireysel emeklilik sistemi hem de Otomatik Katılım; bireysel ve ülke tasarruf açığının azaltılmasına, sürdürülebilir büyümenin finansmanı için yerli kaynak yaratılmasına katkı sağlayacak sistemlerdir. Kamu ve özel sektör yatırımlarının finansmanına, sermaye piyasalarının derinleşmesine ve büyümesine destek olması açısından da son derece önemlidir. Emeklilik döneminde daha iyi bir yaşam standardına sahip olabilmek için bütün dünyada bireysel emeklilik sistemine benzer sistemler hayata geçirilmiş ve geçirilmektedir." dedi.

LİDERLİĞE DEVAM

Kuruca, 2019 hedeflerinin, mevcut BES'de 2015 yılında yakaladıkları fon büyüklüğü ve Otomatik Katılımda ise, 2018 yılı ortasında yakaladıkları, kamu hariç özel sektör kapsamındaki sektör liderliklerini güçlendirerek devam ettirmek olduğunu, hayat pazarında ise pazar payını büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler