Avcılar'da yol verme kavgası kamerada
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Avcılar'da yol verme kavgası kamerada

Avcılar'da yol verme kavgası kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, iki sürücü arasında çıkan yol tartışmasında ortalık karıştı.

AVCILAR'da, iki sürücü arasında çıkan yol tartışmasında ortalık karıştı. Bir kişi, tartıştığı genci darp ederek aracına bindirirken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar günü gece saatlerinde Avcılar Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede iki grup arasında kavgaya dönüştü. Bir kişi, aracının bagajından aldığı sopa ile tartıştığı kişilerin üzerine koşarken, başka bir saldırgan bir genci darp ederek geri aracına bindirdi. Vatandaşların sakinleştirmesi ile tartışma sona erdi. Yaşananlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Avcılar'da yol verme kavgası kamerada
Avcılar'da yol verme kavgası kamerada
Avcılar'da yol verme kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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