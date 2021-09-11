AVCILAR'DA YİNE BOŞALTILAN BİNADA YANGIN

AVCILAR'da kolonlarında çatlak görülünce biri dışında ev sahipleri tarafından boşaltılan binanın zemin katında madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangın söndürüldü.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir dairesi dışında boşaltılan 3 katlı binanın zemin katından dün saat 21.30 sıralarında alevlerin yükseldiğini gören karşı binada oturan Hüseyin Yalçın, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye erleri binaya girerek ve iki pencereden yükselen alevleri su sıkarak söndürdü. Boş bulunan dairedeki kullanılmayan koltuk ve döşemenin yandığı belirlendi. Söndürme çalışmaları çevredekiler tarafından endişe ile izlendi. İtfaiyeyi arayan Hüseyin Yalçın, 'Burada tinerciler kalıyordu. Alevlerin yükseldiğini görünce hemen itfaiyeyi aradım' dedi. Soruşturmaya devam ediliyor. Avcılar'da son dönemde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binalarda çıkan yangın sayısında önemli artış olduğu belirtildi.