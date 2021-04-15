AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA BETON BLOK İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
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AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA BETON BLOK İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da bina yıkımı sırasında kopan beton blok iş makinesinin üzerine devrildi.

AVCILAR'da bina yıkımı sırasında kopan beton blok iş makinesinin üzerine devrildi. İş makinesi operatörü ağır yaralandı.

Olay sabah saat 09.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, Savaş Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım gerçekleştirilen binada iş makinesi operatörü üst kısımları yıktığı sırada beton blok iş makinesinin üzerine devrildi. Olayı gören diğer çalışanlar operatörün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş makinesinden çıkarılan operatör sağlık ekiplerine teslim edildi. Yahya Dündar isimli iş makinesi operatörü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Operatörün ağır yaralandığı öğrenilirken, polis ve zabıta ekipleri yıkımı yapılan bina çevresine şerit çekerek önlem aldı. Olayı gören bir kişi, "Yıkım çalışması var burada. Çalışırken beton blok üzerine geliyor. Durumu kötüydü." diye konuştu.

AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA BETON BLOK İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA BETON BLOK İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA BETON BLOK İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA BETON BLOK İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA BETON BLOK İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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