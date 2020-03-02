Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne...
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Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne...

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne ilişkin davada karar çıktı.

02.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:06
Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne...

'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik 'ün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti servis aracı şoförünün 5 yıl hapis ile cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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