02.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:06

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti servis aracı şoförünün 5 yıl hapis ile cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA