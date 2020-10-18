Avcılar'da komşular arası kavgada baltalı dehşet: 2 yaralı

İstanbul'da daha önceden de husumetli olduğu bilinen komşular 'evimin önüne araba park ettin' gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kavga eden bir grup, tartıştıkları karı-kocaya baltayla saldırdı. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç. ve karısı A.Ç., bir süre önce de kavgalı olduğu söylenilen 3 komşusu ile 'evimin önüne araba park ettin' meselesi yüzünden tartıştı.

BALTAYLA SALDIRDI

Tartışmanın ardından şüpheli 3 kişi M.Ç.'yi başından eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmada 3 şüpheliyi gözaltına alırken baltayla başından yaralanan M.Ç.'yi ve eşi ise ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE